Симоньян напомнила уехавшим из России об Ахматовой

Главный редактор медиагруппы « Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» поставила Анну Ахматову в пример звездам шоу-бизнеса, покинувшим Россию после начала спецоперации. Ее слова приводит РИА Новости .

Симоньян напомнила, что Ахматова оставалась в России в сложные времена, даже когда могла покинуть страну. Она назвала Ахматову ролевой моделью и подчеркнула, что не может так сказать о представителях шоу-бизнеса.