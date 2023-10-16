$97.31+0.31102.55-0.48

Симоньян напомнила уехавшим из России об Ахматовой

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» поставила Анну Ахматову в пример звездам шоу-бизнеса, покинувшим Россию после начала спецоперации. Ее слова приводит РИА Новости.

Симоньян напомнила уехавшим из России об Ахматовой
© ТАСС

Симоньян напомнила, что Ахматова оставалась в России в сложные времена, даже когда могла покинуть страну. Она назвала Ахматову ролевой моделью и подчеркнула, что не может так сказать о представителях шоу-бизнеса.

«Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью», — подчеркнула журналист.

3
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости