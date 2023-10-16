Симоньян: В Белгороде простились с семьей журналиста Sputnik Акифи

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона украинской армии.

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«В Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырёхлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тёщей», — сказала она.

По словам Симоньян, мама Амины Олеся не смогла прийти на похороны дочери, так как находится в шоковом состоянии в больнице.

Хайбар Акифи по-прежнему находится в коме, добавила она.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.