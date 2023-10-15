Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму
Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Псково-Печерского монастыря.
Митрополит отметил, что монастырь в Печорах останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.
Вместе с тем, напомнил Тихон, в Крыму прекрасно, но есть свои сложности.
«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма!», — пояснил священнослужитель.
Митрополит добавил, что для россиян Крым — это Крым, но в древние времена полуостров был местом ссылки, своего рода Колымой. Туда, добавил он, сослали архиепископа Иоанна Златоуста, а также святого Климента.
Напомним, что Тихон (Шевкунов) был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с мая 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.
За пять лет служения в Псковской области он сделал очень многое для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и историко-культурного возрождения региона.
В частности, он приложил руку к возведению грандиозного памятника Александру Невскому в Самолве, открытию в Печорах филиала Русского музея и ряду других, не менее значимых, проектов.
По мнению экспертов, новое назначение митрополита Тихона выглядит естественно и закономерно. Крымский регион — крупный и стратегически важный, в том числе, и для Русской православной церкви.