Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Псково-Печерского монастыря.

Митрополит отметил, что монастырь в Печорах останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.

Вместе с тем, напомнил Тихон, в Крыму прекрасно, но есть свои сложности.

«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма!», — пояснил священнослужитель.

Митрополит добавил, что для россиян Крым — это Крым, но в древние времена полуостров был местом ссылки, своего рода Колымой. Туда, добавил он, сослали архиепископа Иоанна Златоуста, а также святого Климента.

Напомним, что Тихон (Шевкунов) был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с мая 2018 года. Тогда же патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.

За пять лет служения в Псковской области он сделал очень многое для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и историко-культурного возрождения региона.

В частности, он приложил руку к возведению грандиозного памятника Александру Невскому в Самолве, открытию в Печорах филиала Русского музея и ряду других, не менее значимых, проектов.