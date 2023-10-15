Власти Севастополя назвали причину громких звуков в городе

13 октября Черноморский флот начал проводить учения в Севастопольской бухте. Как рассказали в пресс-службе ЧФ, в рамках учений будут отрабатываться меры по противоминной обороне и борьбе с диверсантами. Российские моряки планируют выполнить упражнения по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. К учениям привлекли противодиверсионные катера, а также патрульный корабль «Павел Державин».

До этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в России следует проводить как можно больше различных учений и подготовок к всевозможным чрезвычайным ситуациям, которые к тому же не должны носить бутафорский характер. По его словам, так россияне смогут подготовиться к разного рода опасностям. Хамзаев также предположил, что для разных учений должны быть прописаны свои нормативы, причем организации необходимо не только штрафовать за невыполнение нормативов, но и премировать за их выполнение.