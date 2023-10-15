Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в 26 российских регионах

В общей сложности 26 российских регионов ожидает температура на шесть — восемь градусов выше нормы в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в перечень входят регионы Приволжского федерального округа, Курганская и Свердловская области, а также Якутия и другие.

Это значит, что днем прогнозируется от 14 до 18 градусов в ближайшие два дня. На Урале тоже будет супертепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11–13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13–17 градусов. Аномалии составят плюс семь-восемь градусов, — уточнил метеоролог.

По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской и Томской областях 17–18 октября температура будет на семь-восемь градусов выше нормы — прогнозируется плюс 13–16 градусов. На Таймыре с воскресенья до среды включительно ожидается плюс один-два градуса, что также на семь-восемь градусов выше нормы. В Якутии воздух прогреется до пяти — семи градусов, в Бурятии и на юге Забайкалья до плюс 11–16 градусов, отметил собеседник агентства.