Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями флота

Громкие звуки, раздавшиеся в Севастополе утром 15 октября, связаны с проведением в городе учений флота. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

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Он отметил, что громкие звуки раздались в районе Северного мола. Последний представляет собой заградительные сооружения, расположенные в главной бухте Севастополя.

"Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", — подчеркнул глава города.

Развожаев добавил, что в самом населенном пункте все спокойно.

14 октября власти Севастополя объявили воздушную тревогу. Губернатор города предупредил жителей о возможной опасности в 18:38 (совпадает с мск), однако уже через 20 минут особый режим был отменен.