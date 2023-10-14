Дроздов попросил не волноваться за него и сообщил, что у него все хорошо

Николай Дроздов попросил не волноваться за него и сообщил, что у него всё хорошо
Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал, что зоолог чувствует себя хорошо и пребывает в бодром настроении.
«У меня всё хорошо. Не волнуйтесь», — такие слова Николай Дроздов передал всем, кто за него переживает.
Каждый день телеведущий старается как можно больше ходить по лестнице вверх-вниз, чтобы держать ноги в тонусе, рассказал Мирошник.
«Недавно впервые посетил выставку, встречается с друзьями», — добавил он.
Видео с попугаем Гошей снято в мастерской художника в четверг.
В январе Дроздов находился в обычной палате после перелома нескольких рёбер при неудачном падении. В феврале его выписали из больницы.