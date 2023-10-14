Названа причина появления в МГИМО шоумена Ивана Урганта

Шоумена Ивана Урганта предположительно пригласил в МГИМО заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пишет RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Ургант прочитал лекцию студентам факультета международной журналистики МГИМО. По предварительным данным, ролик с его выступлением выложил в интернет кто-то из студентов вуза.

Собеседник портала отметил, что таким образом профессор пожелал «повеселить аудиторию».

По его словам, деканат и ректорат были шокированы известием о визите юмориста в учебное заведение. Он добавил, что ни к журналистике, ни к преподаванию появление Урганта отношения не имеет.

Юрий Кобаладзе, в свою очередь, выразил недоумение тем, что визит Урганта вызвал такое бурное обсуждение.

«Я не готов на эту тему говорить. Это такая глупость — всё это обсуждать», — отметил профессор.