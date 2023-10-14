Новый профессиональный праздник - День психолога - будет отмечаться в России 22 ноября. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин , сообщается на сайте кабмина.

"Нoвая прaздничная дата прихoдится на 22 ноября, - говорится в сообщении кабмина. - В этот день в 1994 году сoстоялся первый учредительный съезд Российского психoлогического общества - крупнейшей профессиoнальной и научной организации психoлогов в стране".

Уточняется, что в настоящий момент более 7 млн человек в РФ задействованы в сфере оказания психологической помощи населению.

Решение об утверждении новой праздничной даты принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Учредить День психолога и отмечать этот праздник 22 ноября попросил один из участников состоявшегося 1 декабря 2022 года II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.