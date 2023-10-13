В Гидрометцентре назвали регионы с необычно теплой погодой в ноябре

В ноябре на востоке России температура поднимется выше среднемесячной нормы, рассказали NEWS.ru в Гидрометцентре России. Потепление коснется северных, центральных и юго-восточных регионах Сибирского федерального округа, а также Забайкальского края и в западных районов Якутии и Бурятии.

В ноябре 2023 года прогнозируется погода выше среднемесячной нормы в северных, центральных и юго-восточных регионах Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и в западных районах Якутии и Бурятии, — рассказали в Гидрометцентре России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в период с 9 по 15 октября в азиатской части страны установится аномально теплая погода. Речь идет о Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Ожидается, что показатели температуры воздуха днем будут колебаться в пределах от +15 до +18 градусов.