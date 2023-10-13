Жители Кунгура раскритиковали новую скульптуру «Лыжник»

Жители города Кунгур Пермского края неоднозначно оценили новую скульптуру «Лыжник» Антона Кирякова. Своё недовольство горожане выражают в социальных сетях. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Скульптура появилась рядом с лыжной базой «Снежинка». По мнению части местных жителей, «Лыжник» получился неэстетичным и отталкивающим. Некоторые просят убрать арт-объект и «не позорить Кунгур». Другие же сравнили «Лыжника» с другой печальной известной российской скульптурой — Нововоронежской «Алёнкой», которая стала героиней мемов из-за своей жутковатой внешности.

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Впрочем, часть горожан всё же встали на защиту работы Кирякова. «Спасибо за ваше мастерство, талант, за неповторимый авторский стиль, а главное за яркий вклад родному Кунгуру», — поблагодарил автора один из пользователей сети.