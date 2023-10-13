Медсестра в Москве переспала с пациентом и вымогала у него 10 млн рублей

В Москве 42-летний местный житель обратился в полицию с заявлением на медсестру больницы, где он проходил лечение из-за урологического заболевания, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка переспала с ним, а после выписки начала шантажировать. Она грозилась рассказать об их половом контакте супруге мужчины. За молчание медик требовала миллион рублей.

Мужчина отдал шантажистке только 100 тысяч рублей, но та возмутилась и начала требовать сумму в 10 раз больше изначально заявленной. Вдобавок она продемонстрировала мужчине интимные фото, которые сделала с пациентом в палате. После этого он решил обратиться к правоохранителям. По данным канала, супруга об измене пока не узнала.