СМИ: Николай Дроздов идет на поправку, опасности нет

Меж тем дочь Николая Дроздова Елена вновь опровергает сообщения о том, что врачи борются с заболеванием ее отца. "Он вообще не был в больнице. Все это время он был дома", - сказала она. "Он просто ходит к врачу, наблюдается. Все, как обычно. Ничего такого. У папы, конечно, есть возрастные, но о таких болезнях я ничего не знаю", - отметила женщина в комментарии "360".