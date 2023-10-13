СМИ: Николай Дроздов идет на поправку, опасности нет

Mash: Телеведущий Николай Дроздов идет на поправку, опасности нет
По словам жены телеведущего Николая Дроздова Татьяны, после недавней предполагаемой плановой госпитализации, о которой сообщали СМИ, Николай Николаевич "уже отошел".
Как заверено, в больницу Дроздов ходит примерно раз в месяц - на уколы, сейчас он восстанавливается дома и идет на поправку, никакой опасности нет. "Не надо переживать, всё у него нормально", - передает Mash слова супруги Николая Николаевича.
При этом канал настаивает, что у Дроздова - рак, который "удается сдерживать благодаря гормонотерапии". И что "от заболевания в хронической форме звезда отечественного телевидения страдает уже некоторое время". Но благодаря "грамотному лечению в рамках ежемесячных обследований" недуг телеведущего - под контролем.
Меж тем дочь Николая Дроздова Елена вновь опровергает сообщения о том, что врачи борются с заболеванием ее отца. "Он вообще не был в больнице. Все это время он был дома", - сказала она. "Он просто ходит к врачу, наблюдается. Все, как обычно. Ничего такого. У папы, конечно, есть возрастные, но о таких болезнях я ничего не знаю", - отметила женщина в комментарии "360".