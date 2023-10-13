Анатолий Белый объяснил, почему не идет воевать за Израиль

«Вся страна занята помощью армии. Мобилизованных 360 тысяч человек, еще прилетают израильтяне из разных стран, резервисты, которые идут на фронт. Я, к сожалению, не попадаю в эту категорию: не служил в армии Израиля и не нахожусь здесь пять лет. Не исключаю, что пошел бы на фронт», — высказался Белый.