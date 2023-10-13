Россиянку с детьми согнали с места на концерте ради священника и депутата

В Якутии мать с детьми, один из которых — инвалид I группы — согнали с места в концертном зале ради православного священника и депутата. Об этом сообщает Telegram-канал Novosti Yakutska. Часть инцидента женщина смогла записать на видео.

На опубликованных кадрах россиянка рассказывает, что ее заставили покинуть места ради высокопоставленных гостей. В этот момент на освободившиеся места садятся священник и мужчина в костюме. В подписи к видео женщина уточняет, что инцидент состоялся на концерте «Славим солнце, дружбу, мир», организаторы которого в принципе не предусмотрели мест даже для получивших специальные приглашения — в итоге россиянке с детьми пришлось искать места самостоятельно.

«В зал пробрались через бабушек, которые чуть не растоптали детей. Мест не было. Моей сестре, инвалиду, уступили место, откуда ее согнали и посадили батюшку», — рассказала она.

Портал SakhaDay Александра Подголова. Он подтвердил, что места в зале действительно «держали» для почетных гостей, в числе которых был и он.

«Давно не было такого аншлага. Работники были не готовы. Наверное, можно было донести стулья», — прокомментировал ситуацию он.

При этом заявления о том, что женщину согнали с места, он назвал «спекуляцией» и добавил, что думал о своем имидже — если бы он оказался от освобожденного для него организаторами места, это было бы неверно интерпретировано.