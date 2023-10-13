Медики наблюдают ухудшение состояния пострадавшего в драке актера Баршака

Медики наблюдают ухудшение состояния у актера Павла Баршака, который попал в больницу после драки с преследователем своей подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, врачи торакального отделения провели Баршаку компьютерную томографию грудной клетки и выявили отрицательную динамику. У артиста диагностированы переломы ребер, скопление избыточной жидкости в легких (гидроторакс) и наличие воздуха в плевральной полости (пневмоторакс).

Напомним, что в ночь на 8 октября Баршак находился в гостях у своей 32-летней подруги в доме на Нагорной улице в Москве. Около 4:00 утра к ним в квартиру через балконное окно залез знакомый девушки. Между актером и незваным гостем завязалась драка, в ходе которой 25-летний молодой человек нанес травмы артисту. После он покинул квартиру тем же путем.