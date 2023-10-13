В Подмосковье с начала года почти на 7% сократилось число преступлений

Более 52 тыс. преступлений зарегистрировано с начала года в Московской области, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"За 9 месяцев 2023 года в Московской области зарегистрировано 52 542 преступления (это меньше на 7,2 %, чем за аналогичный период прошлого года)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на 17,1% снизилось количество преступлений в общественных местах и почти на 20% - преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, на 5% уменьшилось количество преступлений в сфере компьютерной информации.

Как отметили в пресс-службе, более чем на 20% снизилось количество хулиганств, разбоев, грабежей и автомобильных краж.