В Перми школьница избила подругу из-за одежды

«На видеозаписи школьница села на свою подругу сверху и избивает ее в подъезде дома. Все действия сопровождаются матом. В процессе избиения девушка спрашивает у своей подруги, почему та не вернула ей вещи», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на социальные сети, где опубликовано видео.