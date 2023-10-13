В Минобрнауки нашли способ снизить стоимость лекарств

Стоимость лекарств можно снизить благодаря новому способу приготовления полиморфов (упаковок кристаллического строения), который разработали ученые Казанского федерального университета. Об этом сообщили в Минобрнауки России .

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в стране не ожидается. Он отметил, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.