Эксперты рассказали об альтернативах вину из Испании и Италии

Из продажи в России скоро исчезнет недорогое вино в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя виноторговой компании Fort.

Это случится, в том числе из-за повышения ввозных пошлин. Замену этому напитку составят бренды из Чили, Аргентины и ЮАР. Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В настоящее время продаются вина, завезенные до подъема пошлин. Скоро в сегменте «до 500-700 рублей» скоро не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции.

В более дорогих сегментах меньше спрос, а конкуренция со стороны импорта выше. В этой нише все страны, которые лидировали в 2022 году, продолжают лидировать и сейчаас. Как считает директор по импорту компании Fort Дарья Сологуб, вина из Италии, Испании и Франции, а также Австралии, США и Новой Зеландии, на продукцию которых с 1 августа были введены пошлины, в недорогом сегменте сменятся на вина из Чили, Аргентины и ЮАР.

По ее словам, Чили всегда входила в пятерку стран, импортируемых в Россию. Кроме того, эта страна была №1 среди стран Нового Света и занимала достаточно большой объем рынка, который оценивается в 4%. В этом году урожай в Чили ожидают хорошим, поэтому причин для подорожания вина не предвидится.

Эксперт указала, что объем импорта в Россию из ЮАР и Аргентины был не так высок — около 2% и 1% соответственно, однако в ЮАР производят множество недорогих базовых вариантов и интересных в средней ценовой категории. Плюсом также является удобная логистика - доставка продукции занимает 35-40 дней, в отличие от Австралии (от 90 дней).