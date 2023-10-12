Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

С 4 по 6 ноября 2023 года включительно в России отметят День народного единства, эти дни будут выходными. Об этом напомнила «Общественная служба новостей».

Там отметили, что всего в ноябре будет девять выходных и праздничных дней, а также один сокращенный (3 ноября).

Выходные и праздничные дни выпадут на 4-6, 11-12, 18-19, 25-26 ноября. Рабочих дней в ноябре будет 21.

В «ОСН» также указали, что всего в 2023 году 247 дней являются рабочими и 118 — праздничными и выходными.