Москвичка проехала в одиночку на велосипеде от Владивостока до Сочи

Жительница Москвы Анна Роднищева в одиночку проехала на велосипеде от Владивостока до Сочи. Путешествие заняло у нее пять месяцев, сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, свой путь Роднищева начала в мае от Японского моря. При этом изначально у нее не было конечной точки, в планах у москвички было просто крутить педали и любоваться красотой России. По словам Роднищевой, в день она проезжала около 76-100 километров. В итоге через пять месяцев, 3 октября, она прибыла в Краснодарский край через Апшеронск.

«Когда увидела табличку с названием региона на дороге, чуть не расплакалась. Я так долго этого ждала. Потом через перевал добралась до Туапсе. В городе задержалась — увидела море и не могла сдержаться, сразу полезла купаться. Отдохнула и снова отправилась в путь», — поделилась она.

Первые дни москвичке пришлось использовать навигатор, который часто заводил ее в глушь. Но в итоге Роднищева добралась до Олимпийского парка в Имеретинском курорте, который она решила сделать конечной остановкой.

Также москвичка рассказала, что планируемый ею бюджет оказался недостаточным для путешествия, поскольку хоть она и имела палатку, каждые пару дней ей приходилось искать хостел или гостиницу, чтобы зарядить пауэрбанки. Кроме того расходы на еду оказались выше ожидаемых, отметила она.