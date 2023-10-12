Росавиация открыла горячую линию для желающих покинуть Израиль россиян

В агентстве отметили, что «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией по маршрутам Минеральные Воды—Тель-Авив—Минеральные Воды и Сочи—Тель-Авив—Сочи и Махачкала—Тель-Авив—Махачкала, Сочи—Тель-Авив—Сочи соответственно. Кроме того Red Wings организовал допрейсы из Тель-Авива в Москву с техпосадкой в Минеральных Водах или Махачкале.