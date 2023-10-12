Росавиация открыла горячую линию для желающих покинуть Израиль россиян
Росавиация открыла «горячую» линию для информирования россиян, желающих покинуть Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.
«Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний, Росавиация открыла "горячую" линию: +7 (800) 200-40-01», — говорится в посте.
В агентстве отметили, что «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией по маршрутам Минеральные Воды—Тель-Авив—Минеральные Воды и Сочи—Тель-Авив—Сочи и Махачкала—Тель-Авив—Махачкала, Сочи—Тель-Авив—Сочи соответственно. Кроме того Red Wings организовал допрейсы из Тель-Авива в Москву с техпосадкой в Минеральных Водах или Махачкале.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.