Центр Романовской игрушки - идеальное место для отдыха с детьми

Утро второй дня автопробега «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером» стартовало с настоящей монгольской юрты археологического парка «Аргамач», в которой участники провели первую ночь. После недолгой прогулки по парку, пробег переместился из-под Ельца в город Липецк – второй по населенности город Черноземья, известный не только парками и целебными источниками с бюветом, но и богатой историей.

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Город основан Петром первым, который, по легенде, обнаружил тут богаты залежи руды и, недолго думая, заложил тут фабрики по производству пушек для строящегося неподалеку флота. Впрочем, первой основной точкой путешествия стал Центр Романовской игрушки.

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Рамблер

Рамблер

Центр Романовской игрушки

Центр романовской игрушки расположен в селе Троицкое Липецкой области. Здесь не только специализируются на сохранении народного романовского промысла, но и радуют гостей обширной культурной программой.

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Романовская игрушка относится к традиционным русским промыслам. Забавные глиняные свистульки в форме животных начали изготавливать здесь еще в XVII веке, когда в районе сегодняшнего села Троицкое боярином Иваном Никитичем Романовым был основан город-крепость Романов-в-Степи. Вскоре город прославился искусными гончарами. Однако пик становления игрушки пришелся на начало XIX века, когда в Липецке открылся курорт минеральных вод.

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В итоге мастера, которые создавали игрушки, стали внедрять в традиционные образы городские мотивы. Так появились нарядные дамы в шляпках и пышных платьях, генералы на конях и офицеры в мундирах. Однако уже к 30-м годам XX века промысел пришел в упадок, так как советская власть запретила лепить фигурки на продажу. А затем почти не осталось мастеров, которые могли создавать «свистульки».

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Новую жизнь в угасающий промысел сумел вдохнуть мастер Виктор Маркин, основав Центр романовской игрушки.

«В 2011 году отпраздновали новоселье. Здесь нашли призвание мастера, работающие с глиной и текстилем: мы делаем глиняные игрушки и традиционных романовских кукол», - приводятся его слова в статье Анны Черкасовой для проекта «Школы межэтнической журналистики». https://romanovskayatoy.tilda.ws/

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