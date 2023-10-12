Раскрыто меню Путина в Киргизии

Президент России Владимир Путин поужинает шурпой из баранины в резиденции президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщили в кремлевском пуле РИА Новости. Кроме того, на столе окажутся салат из помидоров, салат с тунцом и авокадо, небольшая самса, а на десерт подадут мусс из фундука с халвой.

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Салат из помидоров, баклажаны, салат с тунцом и авокадо, говядина с капустой пак-чой, шурпа из баранины, мини-самса с мясом, сибас в сливочном соусе с овощами, горячее (мясное), мусс из фундука с халвой, — указано в меню.

Визит Путина в Бишкек 12 октября стал первой зарубежной поездкой российского президента в 2023 году. В ходе встречи президенты подписали ряд документов, среди которых меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны окружающей среды и меморандум о биологической безопасности, передает пресс-служба Кремля. При этом министерства юстиции стран подписали программу сотрудничества на 2024–2025 годы. Путин отметил, что Москва и Бишкек начинают активно использовать национальные валюты при оформлении сделок.