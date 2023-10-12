СМИ: Врачи предотвратили развитие гипертонии у Николая Дроздова

SHOT: Врачи предотвратили развитие гипертонии у Николая Дроздова
Состояние всенародно любимого ведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова стабилизировано - врачи предотвратили риск развития гипертонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
В публикации отмечается, что 86-летний Николай Николаевич сейчас проходит лечение в рамках дневного стационара. На процедуры он ездит вместе с супругой.
Также Telegram-канал утверждает, что у телеведущего обнаружена злокачественная опухоль, но врачи считают, что смогут ее удалить.
В окружении самого Дроздова эти сообщения ранее опровергали.
Стоит отметить, что сам Николай Николаевич не любит беседовать со СМИ о своем здоровье. Например, несколько месяцев назад, когда ученый попал в больницу с переломами нескольких ребер, сам Дроздов долгое время не делал на этот счет никаких заявлений.