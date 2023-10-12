СМИ: Врачи предотвратили развитие гипертонии у Николая Дроздова

Состояние всенародно любимого ведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова стабилизировано - врачи предотвратили риск развития гипертонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

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В публикации отмечается, что 86-летний Николай Николаевич сейчас проходит лечение в рамках дневного стационара. На процедуры он ездит вместе с супругой.

Также Telegram-канал утверждает, что у телеведущего обнаружена злокачественная опухоль, но врачи считают, что смогут ее удалить.

В окружении самого Дроздова эти сообщения ранее опровергали.