«Неверное обоснование»: Комиссию WB за оплату товаров с карт Visa сочли законной

Wildberries не нарушает законодательство, однако нововведением маркетплейс ввел россиян в заблуждение, отметил в эфире НСН Олег Павлов. Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard, чтобы продвигать российские средства платежа, заявил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в интервью НСН. Ранее сообщалось, что Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Отмечается, что комиссия связана с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей, поскольку сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем. Олег Павлов отметил, что маркетплейс придумал себе нелепое «оправдание». «С точки зрения закона мы не видим каких-либо нарушений. Однако то оправдание, которое они пытаются придумать, совершенно бессмысленно. Известно, что все расчеты, в том числе по иностранным картам, происходят внутри страны через Национальную систему платежных карт. Говорить об особых трудностях с эксплуатацией иностранных карт не приходится. Да, в некоторых случаях по ним могут быть повышены комиссии, могут быть вопросы, связанные с чрезмерным аппетитом иностранных компаний… Делая решение в пользу продвижения отечественных средств платежа, Wildberries, как обычно, выбирает неверное обоснование, чем еще больше всех вводит в заблуждение», - сказал Павлов. Он отметил, что в ситуации с Wildberries нет оснований для проверки со стороны компетентных органов. «Потребители по закону могут платить через национальные платежные инструменты. Более того, потребители могут подключить СБП (система быстрых платежей - ред. НСН) к уже существующим у них Visa, Mastercard и платить без всяких комиссий», - резюмировал Павлов. Ранее, 12 октября, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что у Wildberries нет законных оснований, чтобы вводить комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard. Он отметил, что маркетплейс привык развиваться «за счет грабежа» своих деловых партнеров, а теперь решил начать «отжимать деньги» у покупателей, передает «Радиоточка НСН».