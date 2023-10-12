Появились подробности о семье девочки, погибшей из-за падения дрона в Белгороде

Семья погибшего в Белгородском районе из-за падения беспилотника на частный дом ребенка была из академических кругов. Как сообщает телеканал RT, девочка по имени Амина еще ходила в детсад, а ее родители сейчас находятся в реанимации.

Известно, что мать Амины зовут Олеся — она кандидат филологических наук, доцент БГТУ имени Шухова. Отец Хайбар Акифи — афганец, который живет в России уже десять лет. Дедушка по отцу — Шахсултан Акифи. Он работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России.

Шахсултан рассказал журналистам, что сейчас находится в Москве, а о происшествии узнал по телефону. По его словам, родители ребенка находятся в среднетяжелом состоянии.

Друг Акафи Нур, который находится в Белгороде, подтвердил, что Амина погибла. По его словам, у Олеси несколько переломов, она находится в сознании. Ее родители погибли. У Хайбара много переломов и ожог дыхательной системы, он в коме.