В России может появиться аналог "Пушкинской карты" для учителей - "Учительский билет". Эту инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

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- Что касается "Учительского билета" для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая, - сказал Сергей Кравцов в четверг на заседании комитета Государственной Думы по просвещению. - Может быть, получится рассмотреть ее в рамках нового национального проекта.

Главной темой заседания стал проект бюджета на 2024 год. На сферу образования в 2024 году планируется выделить 1 триллион 546 миллиардов рублей, что на 137 миллиардов рублей больше чем в 2022 году.

Особое внимание при распределении бюджетных средств будет уделено президентской программе капитального ремонта школ, интеграции учебных заведений новых регионов в российское образовательное пространство и обеспечение их безопасности. Так, отдельно предусмотрены затраты на вооруженную охрану образовательных учреждений в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской области.

Также Сергей Кравцов отметил, что будет увеличено финансирование колледжей - продолжается работа программы "Профессионалитет" по модернизации среднего профессионального образования.

Два миллиарда рублей будут выделены в 2024 году на то, чтобы в колледжах по аналогии со школами появились советники по воспитанию. Воспитательная работа не только дает ребятам возможность интересно проводить внеурочное время, но и снижает уровень детской и подростковой преступности.

- Мы видим по данным министерства внутренних дел: в школах, где присутствуют советники, правонарушений стало на 15 процентов меньше, - отметил Сергей Кравцов.