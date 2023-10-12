Путешествие в Липецк, Елец и парк "Аргомач" - что посмотреть.

В Липецке 11 октября стартовал новый автопробег «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером». Этим летом он охватил сразу несколько регионов нашей страны, стартовав в Санкт-Петербурге и завершившись в Ялте, а в этот раз пройдет через Липецк, Воронеж и закончится в Тамбове. Новый пробег проходит при поддержке российского автопроизводителя Evolute. Участвуют не только уже знакомые и имеющиеся в продаже i-Pro, i-Joy и i-Sky, но и еще не представленный кроссовер i-Jet.

Электрокары для проекта выбрали неспроста. Старт приурочили к открытию одной из первых быстрых зарядок для электрокаров от СберСервис, которая позволяет поднять батарею машины до 80% емкости буквально за 20 минут.

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На торжественном открытии присутствовал заместитель председателя правления Кузнецов Станислав Константинович. Он же и дал старт новому пробегу «Путешествуй по России».

«Сегодня мы даем старт очень важному проекту, направленному на развитие экологичного транспорта в нашей стране, и запускаем первую электрозарядную станцию в Липецке. В ближайшее время мы планируем установить еще 10 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт каждая, что позволит заряжать более 330 автомобилей ежедневно. ЭЗС имеют все доступные коннекторы для электромобилей. Электромобиль на них можно зарядить на 80% всего за 20 минут. Это быстро, удобно и комфортно для водителей, которые выбрали для себя личный зелёный электротранспорт. Количество автокаров в Липецкой области, как и в целом в России, растёт, поэтому мы будем развивать зарядную инфраструктуру региона — к концу следующего года количество ЭЗС в области превысит 20 станций».

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Усадьба Скорняково-Архангельское

Но вернемся к автопробегу. Первой точкой стала усадьба Скорняково-Архангельское – старинная дворянская усадьба XIX века, территория которой раскинулась вдоль берега реки Дон и находится в селе Скорняково, Задонского района Липецкой области.

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История усадьбы

Первое упоминание села Архангельское было сделано в 1680 году. Тогда его Первым владельцем имения был сподвижник Петра I Скорняков-Писарев – в его честь к названию села добавилось Скорняково.

В Скорняково есть храм Михаила Архангела – единственное историческое здание, сохранившееся без особых разрушений. Хотя и ему со временем понадобилась реставрация.

Одним из владельцев усадьбы был отставной генерал Николай Муравьев-Карский. В XIX веке он занимался раскопками курганов на территории имения. Перед революцией усадьба перешла во владение генерала Михаила Шидловского, основателя автомобильного концерна Руссо-Балт и русской авиации.

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В послереволюционные годы в усадьбе был и совхоз, и сахарный завод, и приют, и даже детская колония. Со временем почти все постройки имения оказались разрушены.

Новая жизнь усадебного комплекса началась в 2006 году с реставрации старинного храма Михаила Архангела.

Что сейчас можно увидеть в усадьбе Скорняково-Архангельское

Сейчас усадьба – прекрасное место для того, чтобы отпраздновать важное событие или чудесно провести время и прикоснуться к атмосфере XIX столетия.

У гостей усадьбы есть возможность остановиться в восстановленном главном доме, флигелях и дворовых избах, оснащенных всем необходимым для комфортного отдыха.

Раньше в усадьбе была ткацкая фабрика, а сейчас там находится ресторация русско-французской кухни.

В конюшнях и дворовых постройках построили концертные, банкетные и выставочные залы, пространства для корпоративных мероприятий и детских праздников. На территории усадьбы и в залах проходят фестивали, концерты и творческие вечера.

Археологический парк «Аргамач-Пальна»

Вторая точка - археологический парк «Аргамач» представляет собой уникальное место, созданное благодаря ученым-археологам. Здесь можно прикоснуться к тайнам истории и отдохнуть на природе.

Парк расположен в 2 км от федеральной автомагистрали М-4 «Дон», в селе Аргамач-Пальна Елецкого района Липецкой области, на расстоянии 140 км от Воронежа и 390 км от Москвы.

Целью строительства парка было стремление популяризовать богатейшее археологическое наследие региона, использовать его в туристических целях. Парк примыкает к особо охраняемой природной территории «Аргамач-Пальна», которая представляет собой памятник природы площадью 130 гектаров.

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В «Аргамаче» проходит много разных мероприятий. В их число входят не только научные конференции, но и выступления музыкантов, мастер-классы йогов, чайные церемонии. Афиша пестрит событиями круглый год. Летом в парке работает детский археологический лагерь, в котором дети под руководством ученых участвуют в своих первых раскопках и полностью себя обеспечивают. В лагере они живут в палатках, расставленных по полю, сами себе готовят еду, чистят картошку, моют полы и все в таком духе. Интересно, что вместе с детьми могут заселиться и их родители, и бабушки, и дедушки. Правда, по словам местных, попасть к ним не так уж просто: очередь огромная.

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Впрочем, можно в парк съездить и просто на выходные. Прекрасная природа тут сочетается с уникальными возможностями для проживания. Помимо банальной гостиницы и нескольких гостевых домиков, парк может похвастаться возможностью поспать и поесть в настоящих юртах. Удовольствие кому-то может показаться крайне сомнительным, но, если собрать хорошую компанию, то посидеть можно очень душевно.

Практически каждые выходные в парк приезжают партнеры «Аргамач-Пальна» с интересными развлекательными и обучающими программами. Кроме того, летом в этом месте проходит рок-фестиваль.