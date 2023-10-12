Актер Марат Башаров: Уехавшие из России артисты «будут кусать локти»
Актер Марат Башаров признался, что не поддерживает общение с уехавшими из России коллегами, отметив, что они будут «кусать локти» из-за своего решения, передает «Комсомольская правда».
«Ну что сказать: плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти», - сказал он.
Актер, например, снимался в одном фильме вместе с Чулпан Хаматовой, но, по его признанию, дружбы между ними не сложилось, «в губы не целовались», пишет NEWS.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России «не по пути» с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, но других «Родина всегда ждет».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшим из России и совершившим «подлые поступки» в случае возвращения «обеспечен Магадан». Комментируя высказывания политика, Песков подчеркнул, что председатель Думы имел в виду занявших «ярко выраженную антироссийскую позицию». По словам пресс-секретаря, «с этими людьми нам не по пути», передает «Радиоточка НСН».