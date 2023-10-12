Марат Башаров: уехавшие из России артисты «будут кусать локти»

Актер Марат Башаров признался, что не поддерживает общение с уехавшими из России коллегами, отметив, что они будут «кусать локти» из-за своего решения, передает «Комсомольская правда».

«Ну что сказать: плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти», - сказал он.

Актер, например, снимался в одном фильме вместе с Чулпан Хаматовой, но, по его признанию, дружбы между ними не сложилось, «в губы не целовались», пишет NEWS.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России «не по пути» с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, но других «Родина всегда ждет».