Вагоны метро и электричек оснастят покрывалами для борьбы с огнем

Вагоны поездов метрополитена и электричек в России начнут оснащать не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей.

В документе указывается, что вагоны должны оснащаться огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E. В документе также указываются размеры покрывала для изоляции очага класса А, Е: не менее одного метра в ширину и метра в длину. Для очага класса B оно должно быть не менее чем два на полтора метра.