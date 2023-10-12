Вагоны метро и электричек оснастят покрывалами для борьбы с огнем
Вагоны поездов метрополитена и электричек в России начнут оснащать не менее чем двумя специальными покрывалами для изоляции очага возгорания и таким же количеством огнетушителей.
Как сообщает РИА Новости, проект постановления кабмина «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» с соответствующими нововведениями опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе указывается, что вагоны должны оснащаться огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2A, 21B, E. В документе также указываются размеры покрывала для изоляции очага класса А, Е: не менее одного метра в ширину и метра в длину. Для очага класса B оно должно быть не менее чем два на полтора метра.
Места хранения покрывал и огнетушителей будут обозначаться специальными знаками пожарной безопасности. Постановление должно будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.