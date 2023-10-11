Россиянка отсудила у Leroy Merlin 750 тыс. рублей за скрипящий паркет

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у сети строительных гипермаркетов Leroy Merlin 0,7 млн рублей. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Петербурженка приобрела в одном из магазинов сети паркетную доску на 104 тысячи рублей. Через две недели после укладки паркет утратил весь блеск и красоту - с него слез лак, образовались вмятины. Кроме того, доски стали нещадно скрипеть под ногами.

Женщина на фоне этого вызвала из магазина специалистов. Комиссия осмотрела доски и обвинила покупательницу в неправильной укладке паркета.

Вместе с тем, независимая экспертиза, нанятая петербурженкой, установила, что доски изначально были с дефектом. После этого женщина обратилась в суд.