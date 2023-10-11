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Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии, освободив от должности главы Псковской митрополии. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
© РИА Новости

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону», — говорится в тексте.

Там также отмечается, что на фоне назначения его освободили от управления Псковской митрополией и должностей священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и Благовещенского Никандровского монастыря. Эти посты занял епископ Юрьевский Арсений.

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