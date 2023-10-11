Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии, освободив от должности главы Псковской митрополии. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата Русской православной церкви .

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону», — говорится в тексте.

Там также отмечается, что на фоне назначения его освободили от управления Псковской митрополией и должностей священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и Благовещенского Никандровского монастыря. Эти посты занял епископ Юрьевский Арсений.