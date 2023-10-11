Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии
Митрополит Тихон (Шевкунов) решением Синода назначен главой Крымской митрополии. Решение о переводе иерарха на Симферопольскую и Крымскую кафедру размещено в журналах Священного синода, опубликованных на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.
"Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды", - говорится в сообщении.