Метеоролог: в Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона
В Санкт-Петербурге в четверг, 12 октября, ожидается наводнение из-за очередного циклона, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Об этом пишет РИА «Новости».
«Завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения», — подчеркнул метеоролог.
Синоптик пояснил, что в тылу сегодняшнего циклона развивается еще одна атмосферная волна. Она быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром.
На этом фоне, отметил Колесов, в четверг во второй половине дня вероятен «нагон воды» с акватории Финского залива. В связи с этим, заметил он, «наводнение в Санкт-Петербурге вечером 12 октября и в ночь 13 октября очень вероятно».
Напомним, что в большинстве случаев подъем уровня воды в северной столице происходит из-за того, что возникающие на Балтийском море циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы.