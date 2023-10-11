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Метеоролог: в Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона

В Санкт-Петербурге в четверг, 12 октября, ожидается наводнение из-за очередного циклона, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Об этом пишет РИА «Новости».

В Петербурге в четверг ожидается наводнение
© РИА Новости

«Завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения», — подчеркнул метеоролог.

Синоптик пояснил, что в тылу сегодняшнего циклона развивается еще одна атмосферная волна. Она быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром.

На этом фоне, отметил Колесов, в четверг во второй половине дня вероятен «нагон воды» с акватории Финского залива. В связи с этим, заметил он, «наводнение в Санкт-Петербурге вечером 12 октября и в ночь 13 октября очень вероятно».

Напомним, что в большинстве случаев подъем уровня воды в северной столице происходит из-за того, что возникающие на Балтийском море циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы.

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