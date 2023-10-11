Ушаков: на саммите СНГ подпишут договор об организации по русскому языку

На саммите СНГ в Бишкеке 13 октября подпишут договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Среди документов я бы отметил планирующееся подписание договора об учреждении Международной организации по русскому языку, которая, кстати, не будет ограничена пространством Содружества», — сказал он.

Ушаков напомнил, что инициатором данной идеи был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, организация будет направлена на популяризацию русского языка в мире и открыта для присоединения всех государств, которые разделяют ее цели и принципы.