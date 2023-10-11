Яровая предложила привлечь студентов-юристов к защите россиян за рубежом

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила привлекать студентов-юристов для помощи соотечественникам, которых притесняют за рубежом.

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Она отметила, что на сегодняшний день есть необходимость в том, чтобы российские юридические студенческие клиники «задействовать в современном и очень важном гуманитарном направлении — в возможности онлайн, (с помощью) электронных дистанционных коммуникаций оказывать правовую поддержку нашим соотечественникам за рубежом по фактам дискриминации их прав и по фактам русофобии».

Яровая считает, что это позволит получить живую обратную связь о том, насколько соблюдаются законные права и интересы россиян за рубежом.

«Мы к этой работе подключим Министерство иностранных дел, исходя из той компетенции, которая у них есть в этих вопросах. По фактам, где информация будет свидетельствовать о признаках совершаемых преступлений, у нас будет взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом для принятия процессуальных решений», — добавила парламентарий.