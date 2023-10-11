Яровая предложила привлечь студентов-юристов к защите россиян за рубежом
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила привлекать студентов-юристов для помощи соотечественникам, которых притесняют за рубежом.
Она отметила, что на сегодняшний день есть необходимость в том, чтобы российские юридические студенческие клиники «задействовать в современном и очень важном гуманитарном направлении — в возможности онлайн, (с помощью) электронных дистанционных коммуникаций оказывать правовую поддержку нашим соотечественникам за рубежом по фактам дискриминации их прав и по фактам русофобии».
Яровая считает, что это позволит получить живую обратную связь о том, насколько соблюдаются законные права и интересы россиян за рубежом.
«Мы к этой работе подключим Министерство иностранных дел, исходя из той компетенции, которая у них есть в этих вопросах. По фактам, где информация будет свидетельствовать о признаках совершаемых преступлений, у нас будет взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом для принятия процессуальных решений», — добавила парламентарий.
Как писала «Парламентская газета», ранее стало известно, что более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян получили предупреждения о том, что из-за новых требований закона об иммиграции они, вероятно, будут вынуждены покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство.
Кроме того, член Комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина заявила, что русофобия со стороны Запада растет в геометрической прогрессии.