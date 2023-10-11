Путин предложил выделять субсидии на газовое оборудование участникам СВО и инвалидам

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно: внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», – сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), передает ТАСС.