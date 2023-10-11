Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин попросил СК России проверить сообщения о финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ.

«Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», — сказал Рогозин РИА Новости.

Он добавил, что также обращения были направлены в ФСБ России и Генпрокуратуру.