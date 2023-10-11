Владимир Жириновский предсказывал войну на Ближнем Востоке

После смерти бывшего руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского стали сбываться прижизненные предсказания политика, которые он сделал по широкому кругу тем — от даты начала спецоперации на Украине до обострения конфликта в Нагорном Карабахе и палестино-израильских столкновений.

Новый виток обострения конфликта между Израилем и ХАМАС начался 7 октября 2023 года. В этот день боевики движения выпустили из сектора Газа по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в его приграничные районы, завязались бои. Но уже к 10 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) вернула контроль над приграничными районами с сектором Газа и продолжила и наносить массированные бомбовые удары по территории анклава, готовя масштабную наземную наступательную операцию.

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Такое резкое развитие событий на Ближнем Востоке Жириновский предсказал еще в 2019 году в ходе участия в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет о третьей мировой войне», — заявил тогда парламентарий.

Он предрек «страшные события» и указал на вероятную роль Ирана в развитии конфликта.

После атаки ХАМАС на Израиль, действительно, упали подозрения в причастности к событиям на границе, однако высший руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи, несмотря на положительную оценку действия боевиков из сектора Газа, опроверг участие Тегерана в планировании нападения на еврейское государство. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон также не располагает доказательствами причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль.