В Госдуме высказались о запрете животных в цирках

Запрещать деятельность всех российских цирков с участием животных нет необходимости, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Жестокое обращение с животными бывает только в частных цирках, как правило, даже незарегистрированных, либо в частных зоопарках. Поэтому запрет на использование животных именно в таких недостойных местах я бы поддержала», — отметила депутат.

Драпеко напомнила, что в России уже существуют определенные требования к циркам с участием животных.

«Если они не выполняются, то цирк должен быть закрыт, — это и по СанПиНу, и по содержанию животных, и по безопасности работников. Поэтому это достаточно проработанная сфера», — добавила она.

У нас есть замечательный детский театр «Уголок дедушки Дурова», где дрессированные мышки, свинюшки. Это государственное учреждение. Мы следим за содержанием животных там. Вся система Росгосцирк тоже подконтрольна государству Елена Драпеко

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить деятельность цирков с участием животных. Авторами инициативы стали лидер фракции Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Поправки предлагается внести в том числе в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщила «Парламентская газета».