Население России сократится на три миллиона к 2030 году

Население России без учета жителей новых регионов сократится до 143,3 млн человек к 2030 году против нынешних 146,45 млн человек. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на прогноз Росстата. Вместе с тем, население ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей достигнет 3,23 млн человек, что позволит нивелировать сокращение численности населения. Ранее Социальный фонд России спрогнозировал снижение рождаемости в 2023-2026 годах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».