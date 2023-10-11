В Санкт-Петербурге умер художник Виктор Фесенко
В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни умер художник Виктор Фесенко, сообщается в соцсетях Северодвинского драматического театра 11 октября.
Фесенко служил в театре более 35 лет.
«Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть — после продолжительной болезни ушёл из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 гг. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в публикации. О дате и месте похорон не сообщается.
Художник родился во Владивостоке в 1942 году. Работал в Архангельске, Москве, Северодвинске. Более 35 лет создавал декорации для Северодвинского драматического театра.