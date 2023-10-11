В Санкт-Петербурге умер художник Виктор Фесенко

«Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть — после продолжительной болезни ушёл из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 гг. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в публикации. О дате и месте похорон не сообщается.