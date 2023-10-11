Крупные аварии в московском метро

Утром в среду, 11 октября, на станции «Печатники» салатовой ветки московского метро столкнулись два поезда (пустой поезд врезался в стоящий состав), пострадали пятеро человек, включая машиниста. «Рамблер» составил подборку других крупных аварий в московской подземке.

Серая ветка: столкновение поездов в 2004-м

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Ранним утром 29 ноября 2004 года Серпуховско-Тимирязевская линия оказалась парализована из-за столкновения двух поездов. Составы столкнулись в 05:48 на «Чертановской». Один из поездов стоял на станции, когда в него врезался другой - поезд, выезжавший из тупика. Причиной столкновения позже назвали ошибки в маневрировании, допущенные машинистом второго состава.

Удар был настолько сильный, что у стоявшего на станции поезда повредило автосцепку. Оба поезда были без пассажиров, так как метро только начинало работу. На ликвидацию аварии ушло два часа, как раз в это время в метрополитене был утренний час пик.

Зеленая ветка: обвал сваи в туннеле

19 марта 2006 года на перегоне между станциями «Войковская» и «Сокол» Замоскворецкой линии в тоннель перед ехавшим поездом провалилась бетонная свая. Машинист успел экстренно затормозить, но головной вагон все равно получил серьезные повреждения. Благодаря быстрой реакции машиниста удалось избежать жертв (кроме того, авария произошла днем в воскресенье, когда вагоны почти пусты).

Серая ветка: сход вагонов с путей

25 июня 2008 года произошла авария в перегоне между станциями «Владыкино» и «Отрадное» на серой ветке. Из-за скола рельса с путей сошли несколько вагонов поезда. Потребовался час, чтобы эвакуировать пассажиров, несколько человек обратились за медицинской помощью, одному из них потребовалась госпитализация.

Синяя ветка: крупнейшая авария в истории метро

Утром 15 июля 2014 года в 200 метрах от станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии сошли с рельсов три вагона поезда. Жертвами аварии стали 24 человека, около 200 человек получили травмы. Эта авария стала крупнейшей в московском метро по количеству жертв, не считая терактов.

Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стал стрелочный механизм, который был зафиксирован ненадлежащим образом. Фигурантами уголовного дела стали старший дорожный мастер службы пути и его помощник, имевшие отношение к работам по укладке стрелочного перевода, а также замглавы службы ремонта путей. Их приговорили к тюремным срокам от пяти с половиной до шести лет. Условные сроки получили двое сотрудников метрополитена и замглавы ремонтной компании.

«Каширская»: столкновение поездов