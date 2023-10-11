Защиту земли от борщевика предложили сделать обязательной

Необходимо включить в перечень мероприятий по охране земель мероприятия по защите земель от инвазивных растений, в том числе борщевика. Соответствующий законопроект опубликован 11 октября в электронной базе Государственной Думы.

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Соавторами инициативы стали 17 депутатов, в том числе заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева, член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов и первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Надежда Школкина.

Инвазивное растение представляет собой растение, обитающее за пределами естественного ареала и угрожающее здоровью граждан и сохранению биоразнообразия.

Как отметили в пояснительной записке, одно растение борщевика Сосновского может давать до 20 тысяч семян. При этом он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям и подавляет произрастание других растений, в связи с чем его следует отнести к инвазивным растениям. При этом в настоящее время признаком неиспользования сельскохозяйственных земель является зарастание более 50% их площади борщевиком. Однако в настоящее время проблема распространения борщевика, продолжили депутаты, стоит в основном в контексте земель поселений, полосах отчуждения у дорог и на иных, не сельскохозяйственных землях.

Депутаты констатировали недостаточную эффективность существующих мер по борьбе с этим инвазивным растением вследствие того, что борьба зачастую с борщевиком ведется с нарушением сроков и неэффективными способами. А некоторые собственники вообще не предоставляют доступ к своему участку.

В этой связи предлагается установить обязанность собственников всех категорий земель проводить работы по уничтожению борщевика и иных инвазивных растений. Кроме того, предлагается поручить Правительству подготовить и утвердить полный перечень таких вредоносных растений.