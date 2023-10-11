Сенаторы одобрили закон о штрафах за перевозку блоков сигарет и вейпов сверх нормы

Штрафы за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы составят до 25 тысяч рублей. Такие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях одобрил Совет Федерации.

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В статье 14.53.1 КоАП предусматривается ответственность за нарушение физлицами запрета на перемещение по территории России табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, не маркированных специальными (акцизными) марками или средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ. В том числе это касается продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза. Такие действия повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

К никотинсодержащей продукции относятся вейпы, в том числе безникотиновые, а также изделия с нагреваемым табаком.

Такие ограничения установлены в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", напомнила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По действующим нормам гражданам нельзя перемещать по территории страны более 200 сигарет или изделий с нагреваемым табаком, а также более 5 единиц никотинсодержащей продукции общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости.