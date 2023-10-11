В Москве умер сын соратника Мао Дзедуна

В Москве умер сын китайского революционера Ван Мина, 84-летний Ван Дань Джи, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, он скончался 10 октября в квартире на Фрунзенской набережной. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По данным канала, отец покойного учился в СССР, затем занимал пост заместителя председателя Комитета по политическим и правовым вопросам КНР, а в 1950-х годах вернулся в Россию, где прожил до конца жизни. Вань Дань Джи также остался жить в СССР, а потом и в России. Уточняется, что в начале нулевых он работал в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества».