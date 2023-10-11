В Москве умер сын соратника Мао Дзедуна

В Москве скончался сын соратника Мао Цзэдуна
В Москве скончался сын китайского революционера Ван Мина, соратника бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Ван Дань Джи был обнаружен без признаков жизни 10 октября в квартире на Фрунзенской набережной.
Мужчина умер на 85-м году жизни.
Ван Мин проходил учебу в Советском Союзе. Он решил вернуться в Китай после поражения Японии и образования КНР. Там он стал заместителем председателя Комитета по политическим и правовым вопросам КНР.
Ван Мин вернулся в СССР, когда у него начались проблемы со здоровьем. В столице в начале 2000-х он работал в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества».
30 ноября прошлого года стало известно о кончине Цзяна Цзэминя — бывшего председателя КНР и бывшего генсека ЦК Компартии Китая. Ему было 96 лет. Болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов Цзян Цзэминь умер в Шанхае.