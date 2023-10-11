В Москве умер сын соратника Мао Дзедуна

В Москве скончался сын китайского революционера Ван Мина, соратника бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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Ван Дань Джи был обнаружен без признаков жизни 10 октября в квартире на Фрунзенской набережной.

Мужчина умер на 85-м году жизни.

Ван Мин проходил учебу в Советском Союзе. Он решил вернуться в Китай после поражения Японии и образования КНР. Там он стал заместителем председателя Комитета по политическим и правовым вопросам КНР.

Ван Мин вернулся в СССР, когда у него начались проблемы со здоровьем. В столице в начале 2000-х он работал в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества».