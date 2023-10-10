РФ вывезет граждан Белоруссии из сектора Газа

Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель сообщил, что Минск достиг с Москвой договоренности об эвакуации граждан республики из сектора Газа. Его слова приводит «РИА Новости».

Венцель отметил, что посольство Белоруссии в Израиле поддерживает постоянный контакт с находящимися на территории сектора Газа согражданами. По его словам, речь идет о десятках белорусов, среди которых преимущественно женщины и дети. Консул допустил, что с течением времени число желающих покинуть регион только увеличиться.

«Мы аккумулируем эту информацию, тесно взаимодействуем с нашими российскими коллегами в Рамалле. У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом», — сказал он.